В Котовске мужчина в маске, угрожая пистолетом продавцу, похитил пять бутылок пива

Вечером, 24 января, в продуктовый павильон на улице Октябрьской в Котовске зашел мужчина в маске. Он достал пистолет и потребовал передать ему пять бутылок пива. 55-летняя продавщица, испугавшись за свою жизнь, отдала ему спиртное, после чего злоумышленник скрылся. После этого женщина сразу же позвонила в полицию.

В ходе оперативных мероприятий оперативники пришли к выводу, что нападение на магазин мог совершить 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за ряд преступлений, в том числе тяжких. На момент проверки мужчина был пьян и всячески отрицал свое причастие к совершению разбоя.

Во время обыска у котовчанина дома нашли пять похищенных полуторалитровых бутылок пива, которых были изъяты. Одну из них мужчина успел выпить.

- Кроме этого, в квартире полицейские обнаружили чужой велосипед. В ходе дальнейшей проверки установлено, что данное транспортное средство было похищено в ноябре минувшего года в Котовске. Велосипед также был изъят. В ходе обыска полицейские нашли и изъяли разобранный на части пневматический пистолет, которым подозреваемый предположительно угрожал продавщице, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Котовчанину грозит до восьми лет тюрьмы.