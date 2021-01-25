В Мичуринске многодетные семьи могут бесплатно посещать бассейн

В Мичуринске бассейн «На волне» приглашает многодетные жителей наукограда на бесплатные сеансы свободного плавания. Услуга доступна для всех членов многодетной семьи (родителей и детей) и не имеет ограничений по числу посещений.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска, при оформлении абонемента у администратора бассейна необходимо написать заявление и предоставить необходимые документы:

- справку, подтверждающую статус многодетной семьи;

- копии паспортов родителей;

- копии свидетельств о рождении детей;

- медицинские справки для посещения бассейна.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (953) 712-22-00.