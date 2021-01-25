Тамбовская спортсменка установила очередной рекорд области по легкой атлетике

Всего на счету девушки 14 рекордов Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике в помещении воспитанница ТОГАУ СШОР № 4 города Мичуринска Любовь Павленко одержала победу на дистанциях 1500 и 3000 метров.

- На дистанции 3000 м Любовь улучшила свой собственный результат и установила новый рекорд области, который составляет 9:09.52, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Добавим, что это уже четвертый рекорд области, установленный спортсменкой с 19 декабря. Всего на счету Любови Павленко 14 рекордов.