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Спорт

Тамбовская спортсменка установила очередной рекорд области по легкой атлетике

На соревнованиях в Петербурге отличилась Любовь Павленко
Ксения АЛЕШИНА
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Всего на счету девушки 14 рекордов

Всего на счету девушки 14 рекордов

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике в помещении воспитанница ТОГАУ СШОР № 4 города Мичуринска Любовь Павленко одержала победу на дистанциях 1500 и 3000 метров.

- На дистанции 3000 м Любовь улучшила свой собственный результат и установила новый рекорд области, который составляет 9:09.52, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Добавим, что это уже четвертый рекорд области, установленный спортсменкой с 19 декабря. Всего на счету Любови Павленко 14 рекордов.