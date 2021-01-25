На девяти улицах Тамбова отключат электричество

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, 26 января отключат свет на девяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.
Свет отключат по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30:
по ул. Мичуринской, д.1-89;
по пр. Рабочему, д. 1-19;
по ул. К.Маркса, д. 186-210;
с 9.00 до 11.30:
по пер. Совхозному, д. 1-26;
по ул. Красносельской, д. 3-5;
по Моршанскому ш., д. 38-40;
с 13.30 до 16.30:
по ул. К.Маркса, д. 254-258;
по ул. Жуковского, д. 1-2;
по ул. Пушкарской, д. 49;
по ул. Н.Вирты, д. 17.