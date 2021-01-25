На девяти улицах Тамбова отключат электричество

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, 26 января отключат свет на девяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Свет отключат по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30:

по ул. Мичуринской, д.1-89;

по пр. Рабочему, д. 1-19;

по ул. К.Маркса, д. 186-210;

с 9.00 до 11.30:

по пер. Совхозному, д. 1-26;

по ул. Красносельской, д. 3-5;

по Моршанскому ш., д. 38-40;

с 13.30 до 16.30:

по ул. К.Маркса, д. 254-258;

по ул. Жуковского, д. 1-2;

по ул. Пушкарской, д. 49;

по ул. Н.Вирты, д. 17.