В Тамбовской области полностью обеспечили детей яслями

10715 человек или 43,3 процента детей региона в возрасте от 2 месяцев до 3 лет охвачены дошкольным образованием. Как отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, все родители детей в возрасте до 3 лет, кто хотел получить место в детском саду, в 2020 году его получили. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в регионе составила 100 процентов. Для сравнения, в целом по России этот показатель достигает 91,65 процента.

В Тамбовской области создана необходимая инфраструктура, которая включает как детские сады, так и вариативные формы дошкольного образования. В частности, дошкольное образование в режиме полного дня получают 6225 детей ясельного возраста (25,9 процента). Группы кратковременного пребывания посещают 4490 малышей (18,2 процента).

Для детей раннего возраста работают 532 группы полного дня и кратковременного пребывания. Кроме того, действуют 99 центров игровой поддержки ребенка, 28 дошкольных мини-центров, 4 центра раннего развития ребенка, 4 лекотеки и 1 служба ранней помощи.

Положительной практикой по обеспечению доступности дошкольного образования стало создание детских садов семейного типа по месту проживания воспитателя. Сейчас в 18 муниципальных образованиях области созданы 57 семейных дошкольных групп, которые посещают 185 воспитанников. Все группы функционируют в режиме присмотра и ухода за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования.

Во всех муниципальных образованиях области организована работа консультационных центров по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного. В регионе создано 68 консультационных центров. Дошкольное образование в семейной форме получают 364 ребенка.

Сейчас нет актуального спроса на места в детских садах для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Отложенный спрос составляет 5918 человек.

Для повышения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста по национальному проекту «Демография» вводятся дополнительные места в детских садах региона. В частности, в 2019-2020 годах введены в эксплуатацию 12 новых детских садов на 1860 мест. Ведется строительство двух детских садов на 370 мест. В 2021 году они примут юных жителей Тамбова и села Бокино Тамбовского района.

В июле 2020 года на полную мощность заработали три детских сада на 350 мест - в городе Кирсанов, Тамбовском и Мичуринском районах. В прошлом году введены в эксплуатацию семь детских садов общей мощностью 910 мест.

В конце 2020 года в Тамбове по национальному проекту «Демография» создано 16 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

- Поддержка негосударственного сектора дошкольного образования - важное направление работы. Особенно значимо, что по нацпроекту нам удалось добиться выравнивания родительской платы в частных и муниципальных детских садах региона, - подчеркнула начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Благодаря этому, тамбовские малыши могут посещать частный детский сад по цене муниципального. При этом он будет располагаться рядом с домом, в группе будет небольшое количество детей, что особенно важно для ребят ясельного возраста, часто болеющих малышей.

- За счет развития вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, семейных групп, мини-центров и других) создано 942 дополнительных места для детей в возрасте до трех лет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.