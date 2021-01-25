Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 января: за сутки заразились 158 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 25 января, составляет 21622 человека. Из них выздоровели 19978 человек, 250 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 158 жителей региона. Среди них 63 мужчины и 85 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, а также десять детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 762 человека, из них диагноз «пневмония» у 724 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.