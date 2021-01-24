Тамбовчан научат контролировать бездомных собак и помогать им

Кинологический клуб «Горг» получил поддержку Фонда президентских грантов и получил около 500 тысяч рублей. На эти деньги в регионе организуют школу волонтеров «Тамбовский волк». Она поможет контролировать бездомных собак и помогать им. Ведь эти животные могут напугать, травмировать или заразить человека.

- На наш взгляд, самым оптимальным способом регулирования численности бесхозных животных является подготовка волонтеров. Пройдя курс, они будут знать, как гуманно отлавливать собак, самостоятельно вводить препараты, назначенные ветеринарным врачом, как приучить животное к жизни с человеком и обучить элементарным командам. Также добровольцы будут помогать искать животным новых владельцев, - отмечают в организации.

Во время теоретических и практических занятий волонтеры изучат основы доврачебной ветеринарной помощи, особенности поведения собак и работу по их адаптации и социализации, правила диетологии и зоогигиены, основы кинологии, а также правовые аспекты при работе с бесхозными животными.

Как отмечают кинологи, подобное обучение приведет к значительному снижению количества бездомных собак.