Еще 159 жителей Тамбовской области заразились коронавирусом

7502 тамбовчанина вакцинировали от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

159 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области 24 января. Как сообщил региональный оперштаб, среди зараженных 59 мужчин, 98 женщин, двое детей (мальчики одного года и 13 лет). Возраст взрослых от 22 до 87 лет. За время эпидемии в области зафиксировали 21 464 заболевших, из них 4942 без клинических проявлений.

19 868 пациентов выздоровели: 9555 выписали из стационара, 10313 сняли с амбулаторного наблюдения. Сейчас госпитализированы 736 человек, из них диагноз «пневмония» у 701.

На домашнем карантине – 2067 тамбовчан (из них подтвержденных случаев – 610, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 40247. Выписаны из больниц – 13760.

7502 человека вакцинировали от коронавируса.