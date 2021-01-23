Тамбовского продавца накажут за продажу алкоголя несовершеннолетнему

21 января в одном из продуктовых магазинов поселка Свобода Никифоровского района участковые уполномоченные во время рейдовых мероприятий выявили факт реализации подросткам спиртных напитков. Продавец магазина не спросила у молодого человека паспорт и продала алкоголь лицу, не достигшему 18 лет. При опросе она признала вину.

Согласно статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

- Законодатель предусмотрел ещё более строгую - уголовную ответственность для лиц, которые неоднократно продавали алкоголь несовершеннолетним, - напоминает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.