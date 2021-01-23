Тамбовчанам нужно перейти на карту «Мир» до 1 июля

ОПФР по Тамбовской области напоминает, что по решению Центробанка России от 18 декабря 2020 года переход на национальную платежную систему «Мир» продлен до 1 июля 2021 года.

Ранее предполагалось, что он произойдет с 1 июля 2020 года. До этого срока всем клиентам ПФР, получающим выплаты на банковскую карту, необходимо было оформить карту национальной платежной системы «Мир». Затем этот срок дважды откладывался – сначала до 1 октября, а затем до конца 2020 года. Как проинформировал Центробанк, повторное решение о переносе сроков связано с пандемией и необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции.

Кредитные учреждения выдают карту национальной платежной системы «Мир» всем жителям, которым пенсия и социальные выплаты были назначены после 1 июля 2017 года, а в качестве способа доставки - выбрано перечисление денежных средств на банковский счет (независимо от того, в каком конкретно банке он открыт).

Тем пенсионерам, которые в настоящее время используют карты других платежных систем, банки выдают карту «Мир» по мере истечения срока их действия, но не позднее крайнего срока, отведенного Центробанком на переход. Пенсионеры могут осуществить переход, не дожидаясь окончания срока действия текущей карты, заменив ее на «Мир» в офисе банка.

- Изменения не касаются граждан, получающих пенсию через отделения почтовой связи, а также на счета в кредитных организациях (вклад), то есть без банковской карты. Таким получателям оформлять карту «Мир» не нужно, - сообщает ОПФР по Тамбовской области.