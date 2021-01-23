Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 января: число заболевших за сутки составило 157 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 23 января, 21305 человек. 19796 заболевших выздоровели, 247 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 157 новых случаев. Среди заразившихся 54 мужчины и 89 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года, а также 14 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 723 человека, из них диагноз «пневмония» у 688 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.