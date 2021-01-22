Житель Тамбовщины пойдет под суд за шесть незаконно срубленных дубов

В Тамбовской области житель села Стежки обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Установлено, что в июне 2020 года мужчина добрался на своем тракторе до Стежинского участкового лесничества, где не имея специального разрешения спилил бензопилой шесть дубов.

Спиленные деревья мужчина тросами прикрепил к трактору и волоком переместил до березовой лесополосы. Ущерб от незаконной рубки составил более 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

- Вину свою в совершении противоправных действий он отрицает. Однако следственными органами собрано достаточное количество доказательств, на основании которых прокурор принял указанное решение. Уголовное дело с утвержденным обвинительном заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.