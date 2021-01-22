Мичуринцы могут предложить вариант территории для благоустройства

В Мичуринске собирают предложения по благоустройству общественных пространств. До 25 января на основании поступивших от жителей заявок общественная муниципальная комиссия сформирует и утвердит перечень территорий, которые люди хотели бы увидеть обновленными в 2022 году. Затем жители на рейтинговом голосовании определят территорию-победителя. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (партийный проект «Городская среда») национального проекта «Жилье и городская среда».

По информации администрации города, рейтинговое голосование пройдет в феврале. Специалисты управления архитектуры и строительства администрации города разработают для каждой территории дизайн-проект, их опубликуют на официальном сайте администрации города.

На данный момент в списке рейтингового голосования:

Пожелания от жителей города по этому списку принимают в управлении архитектуры и строительства администрации города по адресу: ул. Полтавская, 101 и в управлении городского хозяйства по адресу: ул. Советская, 293. Также можно предложить свой вариант, направив заявку на электронный адрес: mich-gorsreda@yandex.ru.