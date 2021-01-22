Накануне Татьянинго дня тамбовские студенты смогут бесплатно покататься на коньках и сходить в музей

В преддверии Дня российского на Тамбовщине пройдет серия мероприятий, посвященных празднику Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области накануне Дня российского студенчества стартует серия мероприятий, посвященных празднику, который традиционно отмечается 25 января в Татьянин день. 23 и 24 января с 11 до 16 часов по студенческому билету молодежь сможет бесплатно посетить историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых».

В эти выходные по студенческому билету виновников торжества также будут бесплатно пускать на ледовую арену «В Радужном» в Тамбове. Кроме этого, бесплатно покататься на коньках смогут студенты в Мичуринске, Моршанске и Уварово.

- Для студентов пройдут розыгрыши. Наиболее активные пользователи социальных сетей получат подарки. Для этого необходимо делать публикации в социальной сети Instagram с хэштегами #ТамбовМолодой #ТамбовСтуденческий в период с 23 по 25 января включительно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.