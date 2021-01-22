В Тамбове пешеход погиб под колёсами «КамАЗа»

Водитель большегруза не видел пешехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой оказался смертельно травмирован 34-летний мужчина, произошла 21 января примерно в 15 часов 17 минут на улице Студенецкой около дома №7 города Тамбов. 63-летний водитель автомобиля «КамАЗ-6319» пытался сдать назад и, не убедившись в безопасности этого маневра, наехал на мужчину, который находился позади грузовика, вне зоны его видимости.

-В результате пешеход получил серьезные травмы, мужчину на скорой повезли в больницу, но по дороге он умер, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.