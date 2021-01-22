В молоке, которое поставляли в тамбовский центр помощи детям, нашли следы антибиотиков

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в августе 2020 года провели проверку социальных учреждениях Тамбовской области, в рамках которой отобрали пробы молочной продукции в ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина» в Инжавинском районе Тамбовской области.

В соответствии с поступившим протоколом испытаний подведомственного Службе ФГБУ «Белгородская МВЛ» в молоке производства ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО» (Липецкая область) обнаружено остаточное содержание антибиотика - спирамицина.

ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО» допустило нарушения требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

- В январе 2021 года недобросовестный производитель привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, - сообщают в ведомстве.