В Моршанске мужчина украл из съемной квартиры газовый котел и больше там не появлялся

В Моршанске из арендуемой квартиры на улице 7-ой Городок пропал газовый котел. Под подозрение полицейских сразу же попал 31-летний мужчина, которой ее снимал. Выяснилось, что 15 января он без разрешения собственников снял котел и продал его соседям, а полученные деньги потратил на личные нужды. С тех пор в арендуемом жилье он больше не появлялся.

Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Он признался в краже и рассказал, кому продал похищенный котел.

- Сейчас газовое оборудование изъято и возвращено собственнику помещения. В отношении подозреваемого проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражи имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.