Мошенница из Тамбовской области торговала в Интернете вымышленной мебелью

В отделение полиции села Бондари обратилась 36-летняя потерпевшая. По ее словам, 12 ноября 2020 года она нашла в Интернете подходящее объявление о продаже мебели. Цена оказалась приемлемой и 36-летняя женщина решила ее приобрести. Продавец попросил перечислить задаток, что и сделала покупательница.

Воспользовавшись услугой «мобильный банк» жительница Бондарского района перевела на неизвестный счет деньги в размере 4000 рублей. В дальнейшем мошенница все время откладывала встречу и долго обещала передать товар.

Терпение потерпевшей кончилось спустя два месяца ожиданий и она обратилась в полицию. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и вышли на след 46-летней тамбовчанки

- Злоумышленницу доставили в отдел полиции, где от нее были получены признательные показания. Было установлено, что товар оказался вымышленным, полученные преступным путем средства в сумме 4000 рублей женщина давно потратила, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».