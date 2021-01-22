В Котовске 88-летний пенсионер ушел в магазин и не вернулся домой

Алехин Юрий Александрович Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи устанавливают местонахождение и обстоятельства безвестного исчезновения 88-летнего Юрия Алехина. 8 Декабря 2020 года пенсионер вышел из своего домам по адресу: г. Котовск, ул. Гаврилова, д. 2 с целью похода в магазин. С тех пор о пожилом мужчине нет никаких вестей.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Алехина Ю.А. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.