Тамбовчанин напал на полицейского с лопатой и выплеснул на него неизвестную жидкость

Следователи выясняют, что за жидкость использовал нападавший Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Ржаксинского района, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 18 января участковый уполномоченный отдела полиции в р.п. Ржакса МОМВД России «Уваровский» приехал в одно из сел, чтобы получить объяснения от местного жителя. Визит сотрудника полиции мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, воспринял крайне негативно и стал вести себя агрессивно, замахиваться на него штыковой лопатой. Затем нападавший взял из шкафа пластиковую бутылку с неизвестной едкой жидкостью и плеснул в сторону участкового, попав ему в лицо и на одежду.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.