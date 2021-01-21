В Тамбове появится «Уличная читальня» функциональный арт-объект, созданный в рамках марафона городских изменений #URBANSPRINТ, который проводит Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с фондом «Тотальный диктант». Читальня будет работать в формате буккроссинга у Пушкинской библиотеки, где также заработает первый в регионе пункт грамотности.

Дизайн арт-объекта разработан московскими архитекторами и выполнен в фирменном стиле всемирной акции «Тотальный диктант». Читальня представляет собой деревянный куб площадью свыше 12 квадратных метров. Она оборудована эргономичными скамейками, фотозоной и зоной для хранения книг.

- Это первая уличная читальня в Тамбове, которая будет работать в круглосуточном режиме в формате буккроссинга, - говорит руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.- После открытия здесь будут доступны несколько десятков книг, и книжный фонд будет постоянно расти. Пополнить его может любой житель города, для этого всего лишь необходимо принести в читальню прочитанные книги.

Также в уличной читальне будут проводиться образовательные мероприятия, например мастер-классы, лекции и дискуссии по русскому языку. Открытие читальни и центров грамотности состоится 26 января.