Пять случаев бешенства животных выявили в Тамбовской области

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, на Тамбовщине в пяти населенных пунктах установили карантин по бешенству животных. Случаи заражения собак были выявлены в подворьях на улице Центральная села Перкино Сосновского района, на улице Овсяновская п. Овсяновская Дорога Кирсановского района, на улице Новая г. Кирсанов и на улице Горького с. Кершинские Борки Моршанского района.

Кроме того, в подворье на улице Рябиновая п. Овсяновская Дорога Кирсановского района опасное заболевание обнаружили у кошки. В настоящее время в эпизоотических очагах проводятся санитарные мероприятия.

- Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, незамедлительно сообщайте ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение, - напоминают специалисты.