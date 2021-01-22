Лыжник из Котовска выиграл золотую медаль на первенстве ЦФО

Олег Поляков

В Ярославле с 20 по 24 января проходит первенство ЦФО по лыжным гонкам. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Тамбовской, Московской, Брянской, Тульской и других областей.

В первый день состязаний котовчанин Олег Поляков взял «золото» в гонке на 15 километров свободным стилем, обойдя спортсменов из Тульской и Московской области. Всего же в гонке было заявлено 62 юноши. Пробежав дистанцию за 36 минут и 43.9 секунды, спортсмен из Котовска выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

- Это победа невероятно значима для нас. К сожалению, уже несколько лет наши спортсмены не занимали призовых мест в соревнованиях подобного уровня. Надеемся, теперь все изменится, - сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ по лыжным гонкам Татьяна Домрачева.

На соревнованиях Тамбовщину представляют пять котовских спортсменов: Олег Поляков, Никита Телепин, Максим Шмаков, Ксения Насонова и Яна Сорочук.

Фото: prokotovsk.info