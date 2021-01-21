В Тамбовском районе при столкновении авто пострадали два человека

ДТП произошло на подъезде к областному центру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 20 января в 19 часов 30 минут на 3 километре автодороги «Подъезд к городу Тамбов», проходящей по территории села Стрельцы Тамбовского района. 20-летний водитель автомобиля «Богдан -2110» не учел необходимую дистанцию до автомобиля «Lada Largus», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водитель и 21-летняя пассажирка «Lada Largus», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.