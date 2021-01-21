Пьяный воронежец угнал автомобиль в Тамбовской области

20 января госавтоинспекторы обнаружили на выезде из города Жердевки разбитый автомобиль. Выяснилось, что иномарка числится в угоне. Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группой изъяли следы пальцев рук и обуви. Вскоре удалось задержать угонщика. Им оказался 29-летний житель Воронежской области. Похитителя машины задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина – работник одного из предприятий в Жердевском районе, свою вину в угоне признал. Преступление он совершил будучи пьяным, за что уже получил 10 суток административного ареста.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – За это преступление штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Задержанному также придется возместить материальный ущерб, причиненный собственнику автомобиля