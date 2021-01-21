В Мичуринске пройдет лыжная гонка, посвященная памяти местных спортсменов

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В лесопарке, в районе Центральной генетической лаборатории Мичуринска, 24 января пройдут соревнования по лыжным гонкам, которая будет посвящена памяти местных спортсменов: Александра Кузьмина и Антона Антонова.

- Александр Кузьмин на протяжении многих лет олицетворял собой лыжный спорт в Мичуринске, принимал участие во всех гонках, занимал призовые места, помогал в организации соревнований, учил правильно ходить на лыжах новичков. Постоянный участник всероссийских лыжных и беговых марафонов., - отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В летнее время продолжал тренироваться на велосипеде, добивался успехов в маунтинбайке. Антон Антонов многократный чемпион города по мини-футболу и футболу, призер областных соревнований по лёгкой атлетике, участник беговых и лыжных марафонов.

Регистрация участников гонки начнется в 9.30. Торжественное открытие запланировано на 10.45, а начало соревнований - на 11.00.