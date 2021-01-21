Торговые ряды на Центральном рынке продают почти за 50 миллионов рублей

Заявки от покупателей принимают до 1 февраля

Корпорация ДОМ.РФ выставила на торги имущественный комплекс в центре Тамбова по адресу: ул. Коммунальная, д. 21а. речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Торговые ряды». Четыре здания по этому адресу были построены в конце XVIII века. Продавец уточняет, что ансамбль расположен на территории центрального городского рынка и представляет собой комплекс торговых рядов. Общая площадь территории лота составляет 0,59 га, расположенных на ней зданий — 6,9 тыс. кв. м. Комплекс можно реконструировать для использования в качестве современного рыночного пространства с ресторанной зоной и магазинами. Начальная стоимость объекта культурного наследия, пребывающего в аварийном состоянии – 49,7 миллиона рублей.

- Вокруг объекта расположена малоэтажная жилая и административная застройка. Рядом — крупные рекреационные зоны: «Парк культуры и отдыха», сквер имени Петрова, центральная площадь Ленина. Хорошая транспортная доступность объекта обуславливается пролегающими рядом улицами Пролетарской и Советской, - утчоняется в описании лота на сайте ДОМ.РФ.