Тамбовский предприниматель обманывал заказчиков пластиковых окон и дверей

Полицейские Моршанска завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении местного предпринимателя после жалобы одной из его клиенток. Выяснилось, что в период с 28 марта 2017 года по июнь 2017 года бизнесмен предлагал услуги по изготовлению, доставке, установке пластиковых окон, дверей и иных конструкций. ИП заключал с клиентом договор, по которому последний вносил 50%-ную предоплату за заказ. Свои обязательства перед заказчиками мужчина не исполнял и деньги не возвращал.

В следственном подразделении МОМВД России «Моршанский» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Во время осмотра помещения, где работал ИП, обнаружили и изъяли финансовые документы: коммерческие предложения, товарные чеки, бланк-заказы датируемые мартом-июнем 2017 года.

- Следствием доказана причастность бизнесмена к 9 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 180960 рублей. Обвиняемый на добровольной основе возместил ущерб обманутым клиентам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Материалы дела направлены в Моршанский городской суд для рассмотрения по существу.