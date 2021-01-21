В Тамбовской области заведениям общепита разрешили круглосуточно торговать на вынос

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление администрации Тамбовской области от 26.03.2020 №233 в части смягчения режима работы предприятий общественного питания. Так, с 20 января им разрешено оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков на вынос без ограничения по времени.

Соответствующее решение принял губернатор Александр Никитин по итогам ежедневного мониторинга заболеваемости в регионе коронавирусной инфекцией.

- При принятии решения об изменении ограничений глава региона не только учитывает уровень заболеваемости и предложения регионального Роспотребнадзора, но и внимательно анализирует обращения жителей региона и предпринимательского сообщества, поступающие в органы власти, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.