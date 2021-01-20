В Тамбовской области рабочего насмерть придавила металлическая балка

ЧП произошло в Инжавинском районе Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Днем, 18 декабря 2020 года, в Инжавинском районе бригада рабочих выполняла работы по возведению металлической конструкции на территории сельскохозяйственной организации.

Во время сварочных работ по закреплению металлических балок крыши возводимого объекта произошло обрушение верхней части металлоконструкции. В результате этого один из находившихся внизу работников был смертельно травмирован.

По факту гибели 41-летнего рабочего было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, в том числе виновных лиц, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.