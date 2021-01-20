В Мичуринске неоднократно судимый мужчина избил и ограбил местного жителя

В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску 19 января поступило сообщение о том, что на улице Обводной в наукограде совершен грабеж. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина залез в дом к местному жителю, где избил его и вытащил 7400 рублей из пиджака, висящего на двери.

- Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Изъята часть похищенных денег. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.