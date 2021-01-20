В Тамбове заработал Центр обучения и обеспечения инвалидов средствами реабилитации

В Тамбове заработал Центр обучения и обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. На его базе будет организовано обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации на уровне, отвечающем современным требованиям к данным видам социальных услуг.

- Центр изначально создается как элемент удобной и доступной среды для инвалидов и граждан льготных категорий. Комфортное получение технических средств реабилитации, обучение пользования ими, консультативная помощь – вот те преимущества, которые ждут от центра его клиенты, – отметил управляющий Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Пилипенко.

Подобные центры уже эффективно работают в Нижнем Новгороде, Орле, Саратове, Саранске. Открытие такого центра в Тамбове поспособствует улучшению всего процесса обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, так как предусматривает организацию постоянно действующих пунктов выдачи ТСР, развитие собственной транспортно-логистической системы.

В тамбовском центре имеется демонстрационный зал, пункт проката ТСР, социальный магазин, организована «горячая линия». В «школе ухода» люди с ограниченными возможностями здоровья и их родственники получат необходимые рекомендации по пользованию ТСР, а специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере смогут повысить свою квалификацию.

В операционном зале для клиентов созданы комфортные условия: внедрен программно-аппаратный комплекс, который распределит поток клиентов и позволит минимизировать время ожидания в очереди. В центре учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Как сообщают в тамбовском отделении ФСС, в 2020 году региональным отделением Фонда для обеспечения потребности инвалидов в технических средствах реабилитации было закуплено 3,3 млн единиц изделий, в том числе около тысячи кресел-колясок, 7,5 тысяч протезно-ортопедических изделий, полторы тысячи слуховых аппаратов и вкладышей к ним и другие средства реабилитации.