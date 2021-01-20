В Тамбове накануне нового года в продажу поступила фальсифицированная икра

В Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило обращение от жителя областного центра, который пожаловался на качество красной икры. Специалисты ведомства, совместно с полицейскими провели рейды и проверили продуцкцию, вызвавшую нарекания покупателей.

30 декабря проверяющие нашли у индивидуального предпринимателя Мордасова В.А. на ул. Ипподромная Тамбов 300 банок икры производства ООО «Русский деликатес» (Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатский, ул. Ленина, д. 73). Документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, у бизнесмена не было. Выяснилось также, что ООО «Русский деликатес» по указанному адресу на банке не зарегистрирован, что свидетельствует о фальсификации красной икры.

42 килограмма деликатеса у предпринимателя изъяли.

Недобросовестному продавцу грозит административная ответственность в соответствии с ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. За такое нарушение полагается до 50 тысяч рублей штрафа.