В Тамбове крыши домов чистят от снега и наледи

Процесс работы контролируется администрацией города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове управляющие компании убирают снег и наледь с крыш жилых домов. Кровли очищают как вручную, так и с привлечением специальной техники. При проведении работ обязательно выставляются сигнальные ленты и ограждения.

- По поручению временно исполняющего полномочия главы города Тамбова Максима Косенкова, и в связи со сложившимися погодными условиями, в областном центре ведутся активные работы по уборке кровель домов от сосулек и снега. Обязанность по содержанию жилого фонда лежит на управляющих компаниях, которые обслуживают дома, процесс контролируется администрацией города, - сказал председатель жилищного комитета Александр Бессонов.

20 января коммунальщики провели работы по нескольким адресам, в том числе по адресу: улица Интернациональная, 13. Рабочие призывают тамбовчан быть осторожными: по возможности не оставлять автомобили и не подходить близко к стенам зданий.