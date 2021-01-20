На девяти улицах Тамбова отключат свет в связи с ремонтными работами

Администрация города Тамбова предупреждает жителей областного центра об отключении электроэнергии 21 января на девяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.
Света временно не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 16.00
по ул. Мичуринской, д. 1-59;
по ул. Рабочей, д. 71-89;
по пер. Рабочему, д. 1-19;
по ул. К.Маркса, д. 186-210;
с 9.00 до 11.30:
по ул. Магистральной, д. 33-37;
по ул. Чичерина, д. 62;
по ул. Мичуринской, д. 197;
с 13.30 до 16.30:
по ул. Агапкина, д. 22/2 корп.2;
по ул. Мичуринской, д. 213 корп. 3;
с 13.30 до 16.30:
по ул. Интернациональной, д. 8-10;
по ул. Советской, д. 106А.