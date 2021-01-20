На девяти улицах Тамбова отключат свет в связи с ремонтными работами

Администрация города Тамбова предупреждает жителей областного центра об отключении электроэнергии 21 января на девяти улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Света временно не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00

по ул. Мичуринской, д. 1-59;

по ул. Рабочей, д. 71-89;

по пер. Рабочему, д. 1-19;

по ул. К.Маркса, д. 186-210;

с 9.00 до 11.30:

по ул. Магистральной, д. 33-37;

по ул. Чичерина, д. 62;

по ул. Мичуринской, д. 197;

с 13.30 до 16.30:

по ул. Агапкина, д. 22/2 корп.2;

по ул. Мичуринской, д. 213 корп. 3;

с 13.30 до 16.30:

по ул. Интернациональной, д. 8-10;

по ул. Советской, д. 106А.