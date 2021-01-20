Волонтеры тамбовского отряда «Лиза Алерт» патрулируют улицы в морозы

На Тамбовщине волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проводят ночные рейды в сильные морозы. Такие патрули есть во всех регионах России, где есть представители отряда. Волонтеры на ночных улицах обращают внимание на пожилых, детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, нетрезвых, сидящих или лежащих людей. И в случае необходимости оказывают им помощь.

- Зима, на градуснике минус 10 и ниже. Когда все уже дома, со своими семьями, в тепле и уюте, на улице остаются одинокие прохожие, которые по разным причинам оказываются на сильном морозе, и наша цель - успеть предотвратить беду. И тогда по ночным улицам городов выезжают добровольцы на патрулирование. Наш отряд считает, что лучший поиск тот, которого не было. Мы не хотим дожидаться заявки от близких. Наша цель — профилактика и предотвращение возможной трагедии, - говорят волонтеры.

Если вы заметили, что человеку на улице стало плохо и ему нужна помощь, можно обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона: 8 800 700 54 52.