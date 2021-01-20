В Тамбовской области водитель иномарки попал в больницу после столкновения с грузовиком

Травмы получил водитель «Toyota Corolla» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 19 января в 14:35 на 67-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 60-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» столкнулся с «КамАЗом» в составе прицепа. Грузовиком управлял 31-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Corolla» получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.