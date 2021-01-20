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На трассе в Тамбовской области столкнулись два «КамАЗа»

В аварии пострадал один из водителей грузовиков
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Мордовском районе

Авария произошла в Мордовском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с пострадавшим произошла 19 января в 12:30 на 133-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. 45-летний водитель «КамАЗа» в составе прицепа не учел необходимый боковой интервал и столкнулся с еще одним «КамАЗом», тоже с прицепом. Вторым грузовиком управлял 29-летний мужчина.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадал один из водителей. С полученными телесными повреждениями он был доставлен на автомобиле скорой медицинской помощи в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ДТП