Задушившая сожителя поясом от халата тамбовчанка предстанет перед судом

Погибший регулярно выпивал, из-за чего в семье постоянно происходили конфликты Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 31 октября прошлого года, у себя в квартире по улице Полынковской в Тамбове обвиняемая во время ссоры с 64-летним гражданским мужем, накинула ему на шею пояс от халата и задушила. Конфликты в семье происходили регулярно из-за систематического употребления сожителем женщины спиртных напитков. На период следствия судом ей избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.