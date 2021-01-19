В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием служебного положения).По версии следствия, летом 2019 года глава сельсовета приобрел для личных нужд бетон на сумму более 30 тысяч рублей, который доставили ему домой. Позже, используя служебное положение, стоимость бетона он включил в общую стоимость работ по строительству мемориала. Таким образом, стоимость материала, израсходованного для ремонтных работ в доме главы сельсовета, была включена в локальную смету, договор и акт выполненных работ по строительству мемориала и оплачена из бюджетных средств сельсовета. Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ России.- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.