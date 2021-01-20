Тамбов примет всероссийский турнир по боксу

Соревнования пройдут с 20 по 23 января в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове 20 января стартует XXII Всероссийский турнир по боксу на призы мастера спорта СССР Валерия Ледовских. В течение четырех дней, с 20 по 23 января, около 150 спортсменов в возрасте 14-15 лет из нескольких регионов России покажут себя на рингах спортивно-тренировочного центра «Тамбов».

- Всероссийский турнир по боксу на призы воспитанника тамбовской школы бокса, доктора педагогических наук, мастера спорта СССР Валерия Ледовских проходит в 22 раз. Награды будут разыграны в пятнадцати весовых категориях, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Участие в соревнованиях примут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Пензы, Липецка и других городов страны. По традиции, конкуренцию им составляют около 30 юных боксеров из Тамбова, Мичуринска, Уварово, Моршанска, Рассказово, Мучкапского района и других муниципалитетов региона.