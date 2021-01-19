Полицейские Мичуринска завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ («незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это если это деяние причинило крупный ущерб»).По данным следствия, женщина приобрела несколько коробок алкогольных напитков различных видов и марок – в том числе и бутылки с алкогольной продукцией коньяк марки «Хеннесси». Цена за алкоголь была небольшая - в среднем по 60 рублей. Низкая цена была обусловлена тем, что, несмотря на известные марки, этикетки которых были на бутылках с напитками, данные алкогольные напитки не были оригинальными, а контрафактными. Это было видно даже визуально – многие бутылки были на вид не такие, как оригинал, этикетки были наклеены не ровно и т.д. Коробки с алкогольными напитками она привезла домой, где и реализовывала по низкой стоимости.- По месту жительства обвиняемой были обнаружены не только коньяк, но и другие контрафактные спиртные напитки в количестве 1156 бутылок разного объема, порядка 25-30 наименований, в том числе и 103 бутылки «Hennessy V.S.O.P.», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.