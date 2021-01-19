19 января региональная Общественная палата провела слушания по предварительному отбору кандидатур на должность Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области. Кандидатами на эту должность стали действующий уполномоченный Евгений Таможник и первый заместитель начальника управления образования и науки области Надежда Мордовкина.Кандидаты представили свои выступления и ответили на вопросы участников слушаний. После обсуждения, большинством голосов был поддержан Евгений Таможник. Он рекомендован Тамбовской областной Думе к утверждению в должности уполномоченного по правам ребёнка в регионе.- Институт уполномоченного по правам ребёнка в Тамбовской области является важным институтом, обеспечивающим соблюдение конституционных прав детей, семей, а также отцовства и материнства. На эту должность сегодня субъектами права были выдвинуты достойные кандидатуры. Окончательное решение примет Тамбовская областная Дума, - отметил председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков.