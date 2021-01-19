По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году новый облик получили 185 дворовых и 116 общественных территорий Тамбовской области. Как отметили в региональном управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, изначально количество объектов, включенных в программу, было меньше. Но из-за экономии денежных средств удалось расширить число дворов и общественных пространств.Соответственно, были внесены изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Тамбовской области на период 2018-2024 годов», которой утвержден адресный перечень благоустройства дворов и общественных пространств на 2021 год.По программе текущего года планируется преобразить 145 дворовых и 103 общественных территорий. На эти цели в 2021 году будет направлено около 285 миллионов рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты.Работа по реализации программы уже началась.- На данный момент законтрактовано 140 дворовых территорий, что составляет 96,6 процента от общего объема, а также 101 общественное пространство (98 процентов), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.