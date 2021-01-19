18 января в полицию поступила информация о незаконной продаже контрафактного товара. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили, что в одном из магазинов в селе Петровское на улице Интернациональной продавец продавала спортивную одежду и обувь различных марок с признаками подделки. 50-летняя женщина-продавец дала признательные показания.32 единицы спортивной одежды и 28 пар обуви с признаками фальсификации товарных знаков изъяли и направили на экспертизу. Как правило, подобная продукция изготавливается с нарушением технологии и имеет низкое качество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 180 УК РФ «Незаконное использование индивидуализации товаров».- Виновный в таком преступлении наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.