В Тамбове появились две новые семейные группы, которые открылись на базе детских садов «Изумрудный город» и № 68 «Яблонька». В настоящее время в муниципальной системе дошкольного образования работает 9 групп, которые функционируют в тесном сотрудничестве с детскими садами.Открыть семейную дошкольную группу можно в семьях, где воспитываются 3 и более детей из одной или из разных семей. Группа может создаваться в квартире или частном доме при наличии необходимых условий. При наличии соответствующего профессионального образования родители оформляются работниками детского сада в качестве воспитателей либо на должности вспомогательного персонала, если имеют диплом непрофильный. В процессе работы семейной группе оказывается консультативная поддержка со стороны администрации детского сада. Таким образом, объединяясь, семьи получают возможность не только эффективно организовать работу с детьми, но и повысить собственную психолого-педагогическую компетентность.- По вопросам организации семейной дошкольной группы родители могут обращаться в управление дошкольного образования администрации города Тамбова по телефону 48-18-91, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.