В ночь с 18 на 19 января православные тамбовчане отметили праздник Крещения Господня. В этом году из-за коронавируса жителям областного центра порекомендовали воздержаться от традиционных купаний, однако некоторые все же решили окунуться в прорубь. Для них были обустроены места для купания с соблюдением всех мер безопасности. Так, в крещенскую ночь в Тамбове окунулись в прорубь 1482 верующих.Всего на Тамбовщине было подготовлено 46 мест для проведения крещенских купаний. Из них на открытых водных объектах - 27. В городе Тамбове их традиционно было пять и расположились они на городской Набережной.- Безопасность и комфорт людей, решивших совершить обряд погружения в купель обеспечивали 1292 сотрудников различных ведомств, в том числе сотрудники Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Были развернуты пункты обогрева, патрульная группа Центра ГИМС Главного управления осуществляла патрулирование на канале реки Цны. Все принятые меры безопасности в комплексе позволили провести праздник Крещения без происшествий, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.