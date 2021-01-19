В продуктовый супермаркет поселка Дмитриевка 15 января пришла 79-летняя женщина. На кассе она предъявила к оплате билет банка приколов с изображением тысячерублевой купюры и сослалась на тяжелое материальное положение. Кассиры пояснили, что не могут принять к оплате купюру, поскольку она поддельная.После этого пожилая женщина вернулась домой, заклеила цветной бумагой надпись на билете банка приколов, где говорится, что она не является платежным средством. Затем пенсионерка отправилась обратно в магазин. На этот раз кассиры не проявили бдительность и приняли к оплате фальшивую тысячу рублей.Только спустя какое-то время после ухода пенсионерки, сотрудники магазина поняли, что их обманули и вызвали полицию.- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.