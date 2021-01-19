В Тамбовской области росгвардейцы задержали агрессивного мужчину. Инцидент произошел в городе Моршанске. На днях, около трех часов ночи, наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на улице Зеленой мужчина повредил топором входную дверь одной из квартир жилого дома. Направляясь на место происшествия, им пришло еще одно сообщение о том, что этот же дебошир ломает дверь во дворе жилого дома на улице Полевой.Прибыв по адресу, росгвардейцы совместно с полицейскими задержали неадекватного мужчину, который оказывал сопротивление и выражался нецензурной бранью. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.В дальнейшем выяснилось, что задержанный также повредил автомобиль, припаркованный возле дома на улице Зеленой, разбив топором кузов и лобовое стекло.- Правоохранители доставили 46-летнего дебошира в наркологическое отделение больницы. По фактам повреждения имущества граждан проводится проверка, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.