ДТП произошло 18 января в шесть часов вечера на улице Буденного в районе дома №15 города Тамбова. 28-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Sens» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с отечественной легковушкой «Lada Kalina», за рулем которой находился 48-летний мужчина.В результате аварии водители обоих машин были доставлены в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова. Пассажирка автомобиля «Lada Kalina», десятилетняя девочка, получила телесные повреждения и была осмотрена медиками на месте происшествия.